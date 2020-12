Emily Ratajkowski (29) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen! Erst vor wenigen Wochen machte die Laufstegschönheit die besondere Neuigkeit offiziell: Sie und ihr Mann Sebastian Bear-McClard (33) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Inzwischen lässt sich das baldige Familienglück der Beauty auch optisch nicht mehr verbergen: Im Netz setzt die werdende Mutter ihr Babybäuchlein regelmäßig in Szene. Jetzt überraschte Emily mit einer neuen Aufnahme ihrer prallen Körpermitte!

Trotz zunehmender Schwangerschaftskilos lediglich zu Hause das Bett zu hüten, kommt für Emily offenbar gar nicht erst nicht infrage. Via Instagram teilte das Model nun einen Schnappschuss seines Weihnachtsbaum-Kaufs am vergangenen Wochenende in Los Angeles. Dabei posiert die Bald-Mama stolz an der Seite ihres Gatten und ihres Hundes Colombo. In einer gemütlichen Jogginghose und schwarzem Tanktop hält die 29-Jährige währenddessen liebevoll ihre Babykugel.

Auf ihren vorherigen Schwangerschaftsbildern zeigte sich Emily hingegen äußerst sexy. Während sie ihre Rundungen meist im bauchfreien Top, einem Sport-BH oder dem hautengen Strickkleid zur Geltung brachte, verzichtete sie ein anderes Mal aber auch auf sämtliche Kleidungsstücke – stattdessen posierte Emily splitterfasernackt vor dem Spiegel.

MEGA Emily Ratajkowski mit Babybauch

MEGA Emily Ratajkowski, Dezember 2020

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

