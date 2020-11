Wow, Emily Ratajkowski (29) lässt die Hüllen fallen und zeigt ihre Schwangerschaftsrundungen. Vor knapp einem Monat verkündete die Laufstegschönheit: Sie und ihr Ehemann Sebastian Bear-McClard (33) erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs! Seitdem versorgt das Model seine Netz-Gemeinde immer wieder mit Updates und schönen Pics. Besonders gerne postet die Brünette Fotos von ihrer gerundeten Körpermitte – und setzt jetzt sogar noch eins drauf: Völlig nackt zeigt sie sich mit ihrer großen Babykugel nun ihren Fans.

Ihren Urlaub in einem Luxus-Resort im US-Bundesstaat Utah – in dem sie übrigens 2018 auch ihre Flitterwochen verbrachte – nutzt Emily anscheinend nicht nur zum Entspannen, sondern auch um jede Menge Bilder von ihrem Schwangerschaftsbauch zu knipsen. In ihren Instagram-Storys teilt die 29-Jährige die neueste Aufnahme. Die zeigt sie, wie sie ein Selfie von ihrem splitterfasernackten Körper macht. Obwohl das Foto etwas unscharf ist, erkennt man ihre bezaubernden Kurven durchaus – und vor allem die hübsche Bauchwölbung der werdenden Mutter.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass die schwangere Emily nur im Evakostüm ein Selfie von sich teilt. Bereits kurz nachdem sie offiziell gemacht hatte, dass sie ein Kind erwartet, veröffentlichte die gebürtige Britin einen hüllenlosen Schnappschuss von sich. Damals war sie allerdings gerade erst in der 20. Woche, wie sie in der Bildunterschrift verriet.

Getty Images Emily Ratajkowski mit ihrem Mann Sebastian

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im November 2020

Instagram / emrata Mode Emily Ratajkowski

