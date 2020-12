Jessica Wahls (43) gibt ehrlich zu – die No Angels-Zeit war nicht immer nur entspannt! 2000 waren die Sängerin und ihre Kolleginnen Sandy Mölling (39), Vanessa Petruo (41), Lucy Diakovska (44) und Nadja Benaissa (38) als Siegerinnen der allerersten Popstars-Staffel hervorgegangen und über Nacht zu einer der beliebtesten deutschen Girlgroups aufgestiegen. Mit ihrer Musik hatten sie extreme Erfolge gefeiert – dafür allerdings auch einiges getan: Wie Jessi im Promiflash-Interview verrät, war vor allem die Anfangszeit für die Band extrem anstrengend...

"Ich habe noch nie in meinem Leben so hart gearbeitet wie in dieser No-Angels-Zeit", erklärt die 43-Jährige. Sie seien damals von "einem Termin zum nächsten gerannt" – doch irgendwann mache das "Gehirn das nicht mehr mit": "Du gehst dann ins falsche Hotelzimmer und wunderst dich, warum da die Tür nicht aufgeht. Und man hat wenig Schlaf. Also, das geht schon stark an die Nerven", führt Jessi weiter aus. Die Zeit mit den No Angels sei eine "harte Schule" gewesen – ab und zu seien sie und ihre Kolleginnen deshalb auch mal etwas "grantig" geworden: "Was natürlich auch mal vorgekommen ist. Wir sind alle keine Engel", stellt sie klar.

Doch natürlich hat Jessi auch ein paar ganz persönliche Highlights aus ihren Tagen als Bandmitglied: "Dieses Gefühl, wenn die erste Single so einschlägt und man so einen Hype mit 'Daylight' hat und es von jeder Ecke widerhallt, dieses Gefühl kann man nicht noch mal erleben", schwärmt sie. Sowohl das als auch ihr allererster Auftritt bei "The Dome" seien einfach einzigartig gewesen.

Getty Images Die No Angels, 2007

Getty Images Jessica Wahls im August 2007

Getty Images Lucy Diakovska und Jessica Wahls, 2009

