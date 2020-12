Ihr reicht es! Motsi Mabuse (39) sitzt nicht nur in der Let's Dance-Jury, sondern bewertet auch beim britischen Pendant "Strictly Come Dancing" die Tanzleistungen der Teilnehmer. Als sie in der vergangenen Liveshow ihr Punkte-Schild zücken wollte, um den Tanz von Schauspielerin Maisie Smith zu bewerten, rutschte ihr die Kelle aus der Hand. Daraufhin musste sich die 39-Jährige im Netz zahlreiche Vorwürfe anhören. Deswegen kehrte Motsi einer Social-Media-Plattform nun den Rücken.

Nach dem vermeintlichen Fauxpas spekulierten mehrere Zuschauer auf Twitter, ob die gebürtige Südafrikanerin eventuell betrunken war. "War Motsi alkoholisiert? Sie verschluckt ihre Worte und lässt ihre Kelle fallen", "Ist Motsi betrunken?" oder "Oh Motsi, was hast du getan?", lauteten nur einige der Kommentare. Daraufhin rechnete die "Let's Dance"-Jurorin mit der Plattform ab. "Ich habe entschieden, Twitter zu verlassen!! Es hat Spaß gemacht, aber ich denke, Instagram, Facebook und TikTok – das sind genug soziale Medien", erklärte Motsi, bevor sie ihren Account löschte.

Der TV-Bekanntheit wurde jedoch nicht nur ein übermäßiger Alkoholkonsum unterstellt. Einige User vermuteten außerdem, dass sie der Teilnehmerin zuerst zehn Punkte geben wollte und ihre Meinung später auf neun Punkte nach unten revidierte. An den Spekulationen sei jedoch nichts dran – Motsi sei einfach nur mit der Punkte-Kelle hängen geblieben.

Anzeige

Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi 2017 bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse im November 2020

Anzeige

Getty Images Motsi Mabuse bei "Let's Dance" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de