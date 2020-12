Kuss-Marathon bei Prince Charming! Bisher lag Alexander Schäfers Knutsch-Rekord bei zwei Kandidaten an einem Tag – das änderte sich in Folge sieben aber schlagartig. Erst züngelte er vor versammelter Mannschaft mit Gino Bormann (32) im Sand – wenig später landeten seine Lippen auf denen von Vincent Lange im Einzeldate. Damit aber nicht genug: Am Abend busselte Alex in der Kandidaten-Villa weiter. Erst mit Lauritz Hofmann und dann mit Jacob Koslowsky. Einer der beiden konnte den Krawattenverteiler dabei nicht ganz überzeugen.

Flugbegleiter Lauritz bekam heute seinen langersehnten ersten Kuss von Traumprinz Alex – dabei konnte er anscheinend ordentlich punkten. "Das Warten hat sich gelohnt, der Kuss mit Lauritz war sehr schön und auch heiß. Nicht jeder Kuss ist heiß", schwärmte der Krawattenverteiler über die Lippen-Skills seines Kandidaten. Danach schnappte sich auch Jacob den Prinzen und fiel ebenfalls über ihn her, konnte damit aber nicht so überzeugen wie sein Konkurrent. "Der Kuss mit Jacob hat sich heute gut angefühlt. Ich sage gut, weil er sich beim Date besser angefühlt hat. Kann auch sein, dass ich den Kuss nicht so intensiv empfand, weil Lauritz mir vorher gezeigt hat, wie das geht", verglich Alex die beiden Knutsch-Sessions.

Ob Jacob dieses Kuss-Malheur nun den Einzug ins Halbfinale kosten wird? Immerhin schwärmte Alex noch in den höchsten Tönen von den Kuss-Skills des Tänzers, als die beiden ein Date zu zweit verbrachten. Heute könnte es aber eng werden, denn von sieben verbliebenen Kandidaten wird Alex drei nach Hause schicken.

Alle neuen Folgen von "Prince Charming" immer montags auf TVNOW.

