Da hätte am liebsten jeder mit Gino Bormann (32) getauscht! Die Liebessuche von Alexander Schäfer bei Prince Charming neigt sich langsam dem Ende zu. Die letzten sieben Kandidaten kämpfen um das Herz des Frankfurters und wünschen sich, ihm immer näher zu kommen. Auch wenn Alex im Zuge seines TV-Abenteuers schon den ein oder anderen Boy auf dessen Kussfähigkeiten getestet hat, tat er das in der Regel immer in trauter Zweisamkeit – bis jetzt. Bei einem Gruppendate züngeln der Prinz und Kandidat Gino vor den Augen der anderen Singles.

"Ich weiß, es kommt etwas assi rüber, aber ich muss ihn kurz entführen", verkündet der 32-Jährige bei einem Rendezvous am Strand. Er spaziert mit dem Fernseh-Kavalier in Richtung Meer und überreicht ihm dort ein persönliches Geschenk: ein Armband. "Jetzt hast du mich direkt am Arm und kannst an mich denken, wenn es dir schlecht geht", meint er und lässt den Romantiker raushängen. Bei seinem Gegenüber kommt diese Geste so gut an, dass er Gino einen dicken Schmatzer aufdrückt – vor den Augen der anderen Jungs.

Während die es kaum glauben können und in sicherer Entfernung über die spontane Knutschaktion lästern, kommt Alex aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Ich merke immer mehr, dass Gino ein Romantiker ist und da mehr in ihm steckt", freut er sich. Drag-Star Gino ist es ebenfalls ganz egal, was die anderen von ihm denken. "Das ist mein Game und nicht das Game von den anderen", lautet seine Devise.

