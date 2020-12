Katie Price (42) bezieht endlich Stellung zu den Spekulationen um weiteren Nachwuchs im Hause Price-Woods! Seit mehr als sechs Monaten ist der Reality-TV-Star nun schon mit dem ehemaligen Love Island-Kandidaten Carl Woods liiert. Egal, ob aus dem gemeinsamen Liebesurlaub oder aus den heimischen vier Wänden, die 42-Jährige teilt immer wieder Turtelbilder mit ihrem Liebsten. Kein Wunder also, dass sich in der Vergangenheit bereits Babygerüchte breitgemacht hatten. Jetzt äußerte sich Katie zum ersten Mal selbst zu ihren Zukunftsplänen!

Gegenüber der britischen Zeitung The Sun sprach Katie jetzt über ihre Beziehung zu dem 31-Jährigen. "Wir wissen, dass wir heiraten und Kinder bekommen werden. Wir haben den Namen Price Woods bereits als Marke eintragen lassen", verriet sie ganz im Sinne einer Geschäftsfrau. Sie würden aktuell sogar schon aktiv an einem sechsten Kind arbeiten und die Sängerin hoffe darauf, spätestens am Ende des nächsten Jahres endlich schwanger zu sein, stellte sie in dem Interview noch einmal ausdrücklich klar.

Für Katie wäre es nicht die erste Schwangerschaft. Aus der Beziehung mit dem Fußballer Dwight Yorke (49) stammt ihr ältester Sohn Harvey (18). Mit Ex-Ehemann Peter Andre (47) hat sie die zwei gemeinsamen Kinder: Junior Savva Andreas André (15) und Princess Tiaamii Crystal Esther (13). Der Vater der beiden Nesthäkchen Jett Riviera (7) und Bunny (6) ist Kieran Hayler (33), mit dem die Fünffach-Mama knapp ein Jahr verheiratet war.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price, November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de