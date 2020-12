Madleine Henderson stellt die Beziehungsverhältnisse zwischen ihr und Aleksandar Petrovic (29) klar! Die beiden Reality-TV-Stars lernten sich bei Are You The One? kennen und verbrachten eine stürmische Zeit miteinander – jedoch gingen sie nach dem Format wieder getrennte Wege. Bei Ex on the Beach trafen die beiden schließlich erneut aufeinander und waren dabei nicht gut auf den anderen zu sprechen. Jetzt macht Maddi gegenüber Promiflash klar: Sie und Aleks seien zu keinem Zeitpunkt in einer Beziehung gewesen!

Aleks hingegen schien davon ausgegangen zu sein, dass er und Madleine bei "Are You The One?" eine etwas festere Bindung eingegangen seien – schließlich habe die Bielefelderin ihn mit dem Kosenamen "Schatz" verabschiedet und ihm einen Kuss gegeben. Maddi findet diese Annahme gänzlich absurd, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Wenn wir zusammen gewesen wären, hätte ich mich ganz anders verabschiedet. Nicht mit einer Umarmung, einem Kuss auf die Wange und einem 'Ciao Schatzi'." Sie habe außerdem auch den anderen Kandidaten auf diese Art und Weise Tschüss gesagt.

"Ich habe immer gedacht, ich werde Aleks, wenn ich ihn mal wiedersehe, in der Luft zerreißen", erzählt die Beauty. Mittlerweile habe sie aber mit der ganzen Sache abgeschlossen – vor allem wegen ihres Partners Arman Kashani: "Als ich Arman getroffen habe, war mir alles egal." Die Influencerin habe lieber Zeit mit ihrem "Crush" verbracht, als sich mit Dingen aus der Vergangenheit zu beschäftigen.

TVNOW Aleks und Madleine

TVNOW Madleine und Arman, "Ex on the Beach"-Kandidaten

Instagram / arman.mood Arman, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

