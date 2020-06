Bei Are You The One? ging es zwischen Madleine und Aleksandar Petrovic (29) heiß her. Nachdem die Drogistin ihre Flamme Ferhat (27) endgültig abgeschossen hatte, suchte sie Trost bei dem ehemaligen Love Island-Kandidaten. Die beiden teilten sich ziemlich schnell ein Bett und es blieb nicht bei Kuscheleinheiten: Neben wilden Knutschereien legte Maddi bei Aleks in einer Nacht Hand an. Nach der Show gehen die beiden allerdings getrennte Wege. Bereut die Beauty die Intimitäten jetzt?

In ihrer Instagram-Story klärte die 26-Jährige ihre Community auf. Und von Reue ist bei ihr keine Spur: "Ich bereue gar nichts, was ich in meinem Leben mache", meinte die Go-Go-Tänzerin in dem Video. Sie würde zwar ab und zu fiese Nachrichten wegen ihres Verhaltens im Netz deswegen bekommen, doch es sei eine Erfahrung gewesen, die sie im Nachhinein auch nicht bedauere.

Warum genau es am Ende mit dem Maschinenbauingenieur nicht geklappt hat, wollte sie nicht verraten. "Es gab Unstimmigkeiten", verriet sie in einer knappen Antwort. Dennoch sei sie traurig, dass es auseinandergegangen sei. Sie habe angefangen, ihn wirklich zu mögen.

Instagram / maddi_ayto Madleine, "Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / aleks_petrovic1 Der "Are You The One?"-Kandidat Aleksandar Petrovic

Instagram / maddi_ayto Die "Are You The One?"-Kandidatin Maddi



