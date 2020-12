Endlich sind die beiden einander wieder ganz nah! Seit einem Monat sind Danni Büchner (42) und Ennesto Monté (45) ein Paar – und aus ihrer Zuneigung zueinander machen die beiden gar kein Geheimnis. Ein paar süße Worte hier, ein Turtel-Pic da, am liebsten würden die Goodbye Deutschland-Persönlichkeit und der ehemalige Promis unter Palmen-Kandidat wohl jede Sekunde miteinander verbringen. Aufgrund ihrer Fernbeziehung ist das jedoch nicht möglich. Nun sahen die beiden sich aber endlich wieder!

Nachdem zuletzt Ennesto Danni auf Mallorca besucht hat, verbringt diese nun ein paar Tage bei ihm in Deutschland. Und dabei genügt ein einziger Blick in ihre Instagram-Story, um zu erkennen: Sie hat ihren Freund unheimlich vermisst! Innig kuscheln die beiden sich in einem kurzen Clip aneinander, während die Familienmutter ihrem Liebsten einen Kuss auf die Wange drückt.

Ihr Wiedersehen nutzten die 42-Jährige und ihr drei Jahre älterer Partner auch zur vorzeitigen Bescherung. "Wir haben uns heute schon beschenkt, wir wissen ja auch nicht, wann wir uns wieder sehen", erklärte sie und präsentierte daraufhin stolz ihr Geschenk: eine kleine rote Handtasche. Ennesto hingegen bekam von Danni eine Armbanduhr.

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Daniela Büchner auf Mallorca

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Ennesto Monté

