Muss Katie Price (42) um das Leben ihres Sohnes bangen? Harvey Price (18) leidet an einem Gendefekt – dem Prader-Willi-Syndrom. Dieses führt zu Verhaltensstörungen und massivem Übergewicht, deshalb wiegt Harvey mittlerweile bereits über 180 Kilo. Aufgrund dessen könnte er jederzeit einen Herzinfarkt erleiden, für seine Mutter Grund zur täglichen Beunruhigung. Doch damit nicht genug: Katie fürchtet, dass Covid ihn das Leben kosten könnte!

Gegenüber The Sun teilt Katie ihre düstere Prognose mit. Da Harvey zur Risikogruppe gehöre, könne ihm die aktuelle Gesundheitskrise äußerst gefährlich werden. "Wenn er Covid bekäme, würde ihn das vermutlich töten. Das ist kein Scherz. Also sind wir wirklich, wirklich vorsichtig", gesteht die Influencerin. Selbst eine normale Erkältung sei schon eine große Gefahr für den 18-Jährigen. Deswegen liege auch sein letzter Krankenhausaufenthalt leider noch gar nicht so lange zurück: Beim Geburtstag seiner Schwester Princess Tiaamii (13) fühlte er sich angeschlagen – und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Harvey ist nicht Katies einziges Familienmitglied, das aktuell durch die Umstände bedroht ist – auch Amy Price, die Mutter des ehemaligen Boxenluders, gehört zur Risikogruppe. Bei ihr wurde 2017 eine idiopathische Lungenfibrose diagnostiziert.

Instagram / katieprice Harvey Price mit seiner Mutter Katie Price im November 2020

Instagram / katieprice Harvey Price

Ken McKay/ITV/REX/Shutterstock / ActionPress Katie Price mit ihrer Mutter Amy, 2017

