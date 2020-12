Ist Alexander Hindersmann (32) nach der Trennung von Wioleta Psiuk (29) schon weitergezogen? Obwohl sie nur wenige Monate zusammen waren, herrschte zwischen dem Ex-Bachelorette-Boy und der einstigen Bachelor-Kandidatin nach ihrer Trennung im September ein leidenschaftlicher Rosenkrieg: So warfen sich beide Seiten im Netz heftige Sachen an den Kopf. Kurz darauf verkündete der Gammelbyer, dass er keine öffentliche Beziehung mehr führen wolle. Apropos: Wie sieht es aktuell eigentlich in Alex' Liebesleben aus?

In seiner Instagram-Story stellte das Nordlicht sich jetzt einigen Fragen seiner neugierigen Fans. Ein Nutzer wollte dabei wissen, ob Alex aktuell solo durchs Leben geht. "Ja, bin ich. Ich bin auch glücklicher Single!", stellte der 32-Jährige daraufhin klar. "Ich bin im Nachhinein echt froh, dass alles gekommen ist, wie es ist. Mir geht's deutlich besser und das ist die Hauptsache!"

Den Mädels, die sich jetzt Hoffnung auf ein Date mit dem früheren Kuppelshow-Dauergast machen, muss er jedoch einen Dämpfer verpassen: Er sei aktuell nicht auf der Suche! Nachdem er zuletzt so viele Enttäuschung erlebt habe, sei das alles "nicht mehr so einfach." Dennoch stellt Alex klar: Er kommt mit seinem Single-Dasein bestens zurecht! "Mir geht's sehr gut! Ich bin glücklich."

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann im September 2020

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann im Februar 2020

