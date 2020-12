Noch mehr Nachwuchs bei den britischen Royals! Zara (39) und Mike Tindall (42) sind seit über neun Jahren ein glückliches Ehepaar. Die Enkelin der Queen (94) und der ehemalige Rugby-Spieler krönten ihre Ehe bereits mit zwei wundervollen Kindern, Mia Grace (6) und Lena Elizabeth. Doch damit ist die Rasselbande wohl noch lange nicht vollständig: Zara und Mike erwarten ihr drittes Kind!

Diese freudige Nachricht verriet der 42-Jährige nun im Podcast "The Good, The Bad & The Rugby". "Es war eine gute Woche für mich, wir hatten einen Ultraschalltermin – das dritte Tindall-Kind ist auf dem Weg", verkündete der ehemalige Sportler ganz nebenbei und ziemlich happy. Auch ein Sprecher des Paares bestätigte die Neuigkeit und betonte, dass die beiden überaus glücklich seien.

Doch wie hat die Queen wohl auf die Babynachricht reagiert? Wie ein Vertreter des Buckingham-Palastes gegenüber Mirror preisgab, seien die 94-Jährige und ihr Ehemann Prinz Philip (99) "hocherfreut". Mehr Details haben aber weder Zara und Mike oder der Palast bisher veröffentlicht.

Zara und Mike Tindall

Zara Tindall, Dezember 2019

Queen Elizabeth II. und Prinz Philip

