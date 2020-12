Wie stehen eigentlich Anna Iffländer und Marc Zimmermann zum Kennenlern-Aus von Melvin Pelzer (26) und Chiara Antonella? Alle vier lernten sich – und einige Islander mehr – vor zwei Monaten auf Love Island kennen. Aus beiden Duos wurde in der RTL2-Datingshow schnell je ein Couple. Die Pärchen landeten sogar im großen Finale, doch danach gab es nur für Anna und Marc ein Happy End. Chiara und Melvin gaben nur wenige Wochen darauf bekannt, dass sie nur Freunde bleiben. Ein Schritt, den ihre Kollegen nachvollziehen können? Promiflash hat bei Anna und Marc nachgefragt!

Mitte Oktober erklärten Melvin und Chiara, dass es vor allem wegen der Entfernung zwischen ihren Wohnorten nicht klappte, dass aus ihnen mehr wird. Ein Argument, das vor allem Marc im Promiflash-Interview durchaus einleuchtet: "Die Distanz kann auf jeden Fall echt ein Problem in einer Beziehung sein. Gerade in einer Kennenlernphase will man ganz ganz viel und ganz ganz oft beim Partner sein, um ihn natürlich auch immer näher kennenzulernen. Wir haben das ja selber jetzt durchgemacht", stellt der Freund von Anna klar.

Chiara lebt in Stuttgart, Melvin hingegen in Köln. Insgesamt liegen knapp 300 Kilometer zwischen ihnen. Einen ersten Funken über so eine weite Strecke aufrechtzuerhalten, sei "brutal schwer", betont Marc. "Wenn die damit jetzt beide glücklich sind, dann sollte man das auf jeden Fall auch respektieren", fasst der leidenschaftliche Mountainbiker zusammen – und kassiert von seiner besseren Hälfte diesbezüglich ein zustimmendes Nicken.

