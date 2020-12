Die diesjährige Weihnachtsplanung stellt auch für die Royals eine Herausforderung dar! Für gewöhnlich treffen die Mitglieder des britischen Königshauses beim Weihnachtsessen der Queen (94) aufeinander. Um die Gesundheit der dienstältesten Monarchin und ihres Mannes Prinz Philip (99) zu wahren, findet die Feier in diesem Jahr im kleinen Kreise statt. Vorab wurde bereits gemunkelt, dass Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) deshalb keine Einladung für die Feier bekommen könnten. Und tatsächlich weiß das Paar noch immer nicht, wie es die Weihnachtsfeiertage in gut zwei Wochen verbringen wird.

Bei ihrem Besuch am Dienstag in der walisischen Hauptstadt Cardiff sprachen William und Kate mit Studenten ganz offen über ihre Weihnachtspläne – oder eher darüber, dass sie noch keine haben. "Es ist so schwierig, wir versuchen immer noch, Pläne zu schmieden", gab William ehrlich zu, wie Hello! berichtet, und ergänzte dann: "Es ist schwer zu sagen, was am besten ist."

Neben einem potenziellen Gesundheitsrisiko für die Queen und Philip durch ihre drei Kids, die in der Schule mit vielen Klassenkameraden Kontakt haben, bereiten William und Kate wohl auch die Beschränkungen der britischen Regierung Kopfschmerzen. Denn laut aktuellem Stand dürfen maximal drei Haushalte die Weihnachtsfeiertage zusammen verbringen.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, Dezember 2020

Anzeige

Instagram / kensingtonroyal David Attenborough, Prinz William, Herzogin Kate und ihre Kinder George, Charlotte und Louis, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de