Alicia-Awa Beissert sorgt für neue Musik auf den Ohren! Nach ihrer Teilnahme bei The Voice of Germany versuchte die gebürtige Bochumerin in der vergangenen Staffel von DSDS erneut ihr musikalisches Glück im TV. Für den Sieg bei der Castingshow reichte es allerdings nicht – stattdessen belegte die Sängerin den vierten Platz. Doch auch ohne den begehrten Titel will die Künstlerin nun in der Musikbranche durchstarten: Alicia-Awa bringt ihre erste eigene Single auf den Markt!

Die Fans der dunkelhaarigen Schönheit dürfen gespannt sein. Via Instagram teilte Alicia-Awa bereits einen ersten Ausschnitt ihrer am kommenden Freitag erscheinenden Neuveröffentlichung "Fassade". Damit knöpft sich die Beauty offenbar ihre größten Hater vor: Bereits der Einstieg des Clips wird mit fiesen Hasskommentaren vertont. Darauf kontert die Influencerin mit den Worten: "Sag mir nicht, wer ich bin!" Ob Alicia-Awa damit etwa ankündigt, in ihrer ersten Single ihr wahres Gesicht zu zeigen?

In einer Pressemitteilung ihres Managements Sony Music wird Alicia-Awa in Bezug auf den kommenden Track schon etwas deutlicher. "Jeder Mensch da draußen, vor allem Frauen, sollen ihren Wert erkennen und ihr wahres Selbst ausleben", erklärte die Schönheit den Hintergrund ihrer Single. Mit dem Song möchte sie ein klares Statement setzen.

Getty Images Alicia-Awa Beissert, Sängerin

Instagram / aliciaawa Alicia-Awa Beissert, Musikerin

ActionPress Alicia-Awa Beissert an Halloween 2019

