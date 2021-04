Alicia-Awa Beissert (23) sorgt für den nächsten Ohrwurm! Im Jahr 2019 versuchte die gebürtige Bochumerin, bei der Erfolgsshow DSDS mit ihrem Gesangstalent zu überzeugen und belegte dabei den vierten Platz. Den Sieg konnte sie damals zwar nicht mit nach Hause nehmen, doch dafür scheint die Influencerin in der Musikbranche jetzt endlich richtig Fuß zu fassen: Am Freitag veröffentlichte Alicia bereits ihre vierte Single in gerade einmal drei Monaten!

"Raised a G." lautet der Titel ihres vierten Songs, in dem sie über Themen wie Geld, Hass und Neid in der Branche singt. Alicias Community ist seit dem Release natürlich komplett aus dem Häuschen. Nicht einmal 24 Stunden nach Veröffentlichung war das Musikvideo auf YouTube bereits fast 40.000 Mal angeklickt worden. "Sie hat zu viel Potenzial! Sie müsste mal ein Album rausbringen", forderte nur einer der vielen begeisterten Fans in den Kommentaren. Doch auch ihre Influencer-Kolleginnen feiern die Single. "Ich liebe diese Attitüde", schwärmte Sonny Loops.

Dass die Beauty sich immer wieder mit Hatern auseinandersetzen muss, hat sie schon des Öfteren in ihren Liedern angedeutet. Ende vergangenen Jahres veröffentlichte die Sängerin ihren ersten Song "Fassade". In dem Lied thematisiert die 23-Jährige die fiesen Kommentare im Netz, die sie als Influencerin regelmäßig bekommt.

Anzeige

Sony Music Alicia-Awa, Sängerin

Anzeige

Instagram / aliciaawa Alicia-Awa Beissert, Sängerin

Anzeige

ActionPress Alicia-Awa Beissert, Künstlerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de