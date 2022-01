Aufgepasst, jetzt kommen ganz private Details um Marius Bravo ans Licht! Im Moment ist der Barkeeper in der beliebten Reality-TV-Show Are You The One? auf der Suche nach seinem Perfect Match. Nachdem er zuerst mit Single-Lady Marie Müller anbandelte, muss sich der Muskelmann nun wieder neu orientieren. Während der Hottie mit seiner Teilnahme an der Flirtshow bekannt wird, steht seine Schwester schon längst im Rampenlicht: Marius und DSDS-Schönheit Alicia-Awa Beissert (24) sind nämlich Geschwister!

Das dürfte jetzt jedenfalls einem von Marius' Followern aufgefallen sein. In einer Fragerunde via Instagram nutzte der User die Möglichkeit und hakte diesbezüglich bei dem 26-Jährigen nach. Auf die Frage, ob er tatsächlich Alicia-Awas Bruder sei, antwortete Marius prompt mit "Ja!". Passend dazu veröffentlichte der Fitnessfan auch noch einen Schnappschuss von sich an der Seite seiner jüngeren Schwester.

In einer Kuppelshow machte Alicia-Awa zwar nicht mit, dafür begeistert die 24-Jährige regelmäßig mit ihrer grandiosen Stimme. Bei ihrer DSDS-Teilnahme im Jahr 2019 schaffte es die Sängerin sogar bis ins Finale und belegte dort den vierten Platz. Erst vor rund zwei Wochen brachte die Musikerin ihre neue Single "Zwischen uns" in Zusammenarbeit mit Rapper Fourty auf den Markt.

RTL / Markus Hertrich Marius, "Are You The One?"-Kandidat

Instagram / aliciaawa Alicia-Awa Beissert, Sängerin

ActionPress Alicia-Awa Beissert, Künstlerin

