Alicia-Awa Beissert zeigt sich von ihrer natürlichen Seite! Seit ihrer Teilnahme bei DSDS im vergangenen Jahr ist die Musikerin erfolgreich als Influencerin tätig. Im Netz präsentiert sich die Schönheit deswegen immer in den coolsten Styles und mit den verschiedensten Frisuren: Ob lang und glatt, gelockt, mit Pony oder auch mal blond – die Rheinländerin liebt es, ihre Haarpracht mithilfe von Perücken zu verwandeln. Doch wie sieht es unter den künstlichen Haarteilen aus? Alicia zeigte jetzt stolz ihre Naturhaare!

In ihrer Instagram-Story präsentierte sich die Good Things-Interpretin ihren Fans ganz naturbelassen – und zwar mit einer richtig üppigen Lockenpracht! "Wenn sich ein paar Leute vielleicht fragen, warum ich diese Haare, meine Naturlocken, nie trage – es sind einfach zu viele!", erklärte Alicia ihren Followern. Gelegentlich sei auch sie selbst begeistert von der XL-Krause. "Und dann nach zwei Tagen denke ich, okay, nein, das war es. Leider!", lachte sie.

Neben ihrer Influencer-Tätigkeit arbeitet Alicia aktuell aber auch noch an ihrer Musik-Karriere. Dass in der jungen Frau jede Menge Potenzial schlummert, hatte schon DSDS-Jurorin Oana Nechiti (32) gegenüber Promiflash prophezeit: "Alicia war eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, nach der ersten Ausstrahlung schon ein Star. Das wird immer so bleiben!"

Anzeige

Instagram / aliciaawa Alicia-Awa Beissert mit ihrer Naturkrause

Anzeige

Instagram / aliciaawa Alicia-Awa Beissert, Musikerin

Anzeige

Instagram / aliciaawa Alicia-Awa Beissert im Dezember 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de