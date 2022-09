Stars im Fashion-Fieber: Das sind die Herbst-Must-haves!

Was sind die Fashion-Trends der Stars im Herbst? Vergangene Woche fand die Berlin Fashion Week statt. Dort wurden die angesagtesten Trends für das kommende Frühjahr und den Sommer präsentiert. Doch bevor es so weit ist, heißt es erst mal den Herbst überstehen – und das so modisch wie möglich. Céline Bethmann (24), Ann-Kathrin Götze (32) und Co. haben Promiflash verraten, auf welche Trends sie in der Jahreszeit der fallenden Blätter setzen.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de