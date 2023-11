Zieht dieses DSDS-Sternchen etwa in den Promi-BB-Container?

Gehört sie zu den diesjährigen Promi Big Brother-Kandidaten? In wenigen Tagen ist es endlich wieder so weit: Der große Bruder wird wieder einen Blick auf die Stars und Sternchen der deutschen Promiwelt werfen. Auch sind schon die ersten Teilnehmer bekannt, die in den Container ziehen werden: Neben Dominik Stuckmann (31), Peter Klein (56) und Yeliz Koc (30) ziehen auch Patricia Blanco (52) und Dilara Kruse in die TV-WG. Aber auch diese ehemalige DSDS-Kandidatin soll sich ins Promi-BB-Haus wagen!

Wie Bild jetzt erfahren haben will, soll die Sängerin Alicia-Awa Beissert (26) ebenfalls zu den diesjährigen Kandidaten gehören. Bekannt wurde die Beauty durch "Deutschland sucht den Superstar": 2019 setzte sie sich der Meinung von Jury-Chef Dieter Bohlen (69) aus und schaffte es auf den vierten Platz. Zeitlich sollte ihr Container-Einzug auf jeden Fall hinkommen: Bis zum 16. November unterstützt Alicia die Sängerin Elif auf ihrer Tour. So hätte sie noch mindestens zwei Tage Zeit, um sich auf das TV-Format vorzubereiten.

Neben Alicia stehen schon weitere Vermutungen im Raum: In einem Clip auf der Instagram-Seite des TV-Formats glauben Fans, Paulina Ljubas (26) entdeckt zu haben – und zwar anhand ihrer Maniküre! "Ich sehe Paulinas Nägel!", lautet nur ein Kommentar. Auch vermuten die begeisterten Zuschauer, dass Matthias Mangiapane (40) in wenigen Tagen in den Promi-BB-Container ziehen wird.

Instagram / aliciaawa Alicia-Awa Beissert auf dem Coachella 2022

Instagram / aliciaawa Alicia-Awa Beissert, Sängerin

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, "Ex on the Beach"-Star

