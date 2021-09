Mit ihrem neuen Song trifft Alicia-Awa Beissert (24) ihre Fans mitten ins Herz. Bei DSDS reichte es für die gebürtige Bochumerin zwar nur für den vierten Platz. Trotzdem hat sie es geschafft, sich als Solokünstlerin einen Namen zu machen. Ende 2020 erschien mit "Fassade" Alicias Debütsingle. Seitdem haut das Stimmwunder einen Song nach dem anderen raus. In ihrer neuen Ballade "Fremder" singt sie nun über das traurige Ende einer Beziehung...

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag veröffentlichte die ehemalige Castingshow-Teilnehmerin auf YouTube das Musikvideo zu "Fremder" und traf damit bei ihrer Community ins Schwarze. Aktuell befindet sich das Video auf Platz 20 der Trends. "Gänsehaut", kommentiert ein User. Und ein anderer schreibt: "Kam den Tränen nah, du hast dieses Gefühl so gut in dem Song verarbeitet."

In dem Lied heißt es unter anderem: "Du hast versprochen, du bist loyal. Doch hab' vermerkt, ich bin dir egal. Du willst mich nur, wenn du grad Zeit hast. Und hast gelogen, nicht nur einmal." Ob die Zeilen autobiografisch sind und Alicia eine eigene Trennung verarbeitet, ist bisher nicht bekannt. Was glaubt ihr?

Instagram / aliciaawa Alicia-Awa, Musikerin

