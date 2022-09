Alicia-Awa verrät: So wird Kumpel Twenty4Tim im Dschungel

Wie tickt Twenty4Tim (22)? Die Frohnatur zählt zu den erfolgreichsten Influencern Deutschlands. Der Content Creator lässt seine Millionen Follower täglich an fast allen Aspekten seines Lebens teilhaben – und sie lieben ihn dafür! Bald werden sogar noch mehr Deutsche eine Kostprobe von Tims lustiger Art bekommen, denn: Er gehört wahrscheinlich zum Cast der kommenden Dschungelcamp-Staffel. Eine gute Freundin von Tim verriet jetzt, was die Zuschauer von ihm erwarten können...

Im Promiflash-Interview beim Thomas Sabo & Saboteur Press Cocktail betonte DSDS-Sternchen Alicia-Awa Beissert (24): "Ich glaube, gerade bei Tim können die Leute sehr viel Abwechslung und Unterhaltung erwarten – ich finde den Jungen einfach witzig. Und ich glaube, gerade im Fernsehen, wo das 24 Stunden live ist, wird das noch mal viel besser zum Ausdruck kommen." Weiter mutmaßte die Sängerin: "Ich glaube auch, das wird so einer sein, der entweder immer in die Prüfung geschickt wird oder einer, der nie reingeschickt wird – aber unbedingt hin will. Der wird auf jeden Fall richtig motiviert sein!"

Gerüchtehalber können Reality-TV-Fans sich neben Tim auch auf die folgenden polarisierenden Stars freuen: Der ehemalige Bachelor Andrej Mangold (35), Sommerhaus-Bekanntheit Lisha und Jimi Blue Ochsenknechts (30) Ex Yeliz Koc (28) sollen sich ebenfalls in den australischen Busch wagen. Außerdem bekommt Schlagersänger Lucas Cordalis (55), der in der vergangenen Staffel krankheitsbedingt ausgefallen war, angeblich eine zweite Chance.

Twenty4Tim

Alicia-Awa Beissert

Andrej Mangold

