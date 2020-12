Na, dieses Kleid kommt einem doch irgendwie bekannt vor! Am Mittwochabend war es endlich so weit: Melissa (25) verteilte als Bachelorette ihre allerletzte Rose. Anlässlich des romantischen Finales schmiss sich die Brünette natürlich in ein schickes Outfit, das wohl vor allem ihrem Auserwählten Leander Sacher (23) den Atem geraubt haben dürfte. Allerdings fiel aufmerksamen Zuschauern gleich auf, dass das Dress einem anderen Final-Kleid ziemlich ähnlich sieht: Jennifer Lange (27) hatte 2019 eine fast identische Wahl getroffen!

Für den großen Showdown schlüpfte Melissa in ein bodenlanges Kleid mit Spaghettiträgern, das obenrum ordentlich glitzert. Jenny hatte, als sie von Rosenkavalier Andrej Mangold (33) Anfang vergangenen Jahres zur Siegerin der Staffel gekürt worden war, ebenfalls eine hellblaue, mit Pailletten besetzte Robe getragen. Nur der Rückenausschnitt ist anders gestaltet. Während Melissas Kleid hinten raffiniert geschnürt ist, war Jennys Variante am Rücken ganz klassisch geschnitten.

Hellblau scheint definitiv Melissas Farbe zu sein. Denn schon im Halbfinale der Show setzte sie auf ein Kleid in dieser Farbe. Mit diesem Look zog sie ebenfalls mit ihrem Rückenausschnitt die Blicke der Jungs auf sich – aber auch ihr XXL-Dekolleté konnte sich definitiv sehen lassen.

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold im Bachelor-Finale 2019

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange

Instagram / melissadamilia Bachelorette Melissa bei der vorletzten Nacht der Rosen

