Bei Hochzeit auf den ersten Blick steht kommende Woche der große Showdown an. In den vergangenen Folgen konnten die Zuschauer der Sat.1-Kuppelshow verfolgen, wie sich die fünf Paare der diesjährigen Staffel nach ihrem jeweiligen Jawort kennenlernten. Vor allem bei Wiebke und Norbert kriselte es zwischenzeitlich gewaltig. Und obwohl es zuletzt so aussah, als seien sie auf dem richtigen Weg, verrät die Final-Vorschau schon jetzt: Wiebkes Nerven liegen blank...

In dem kurzen Trailer hört man, wie Daniela sagt: "Die ist kurz vorm Umkippen. Die fällt gleich vom Stuhl." Daraufhin wird Wiebke gezeigt, die wirklich Kreislaufprobleme zu haben scheint. Aus dem Off ist sogar von einem "Zusammenbruch" die Rede. Ihr Mann Norbert öffnet daraufhin auch ein Fenster. Was die 52-Jährige derartig aufgewühlt hat, verrät das Video nicht. Allerdings sieht man in einer weiteren Sequenz, wie sie das Gebäude alleine verlässt. Ob Norberts Entscheidung der Grund für ihren Kollaps war?

Aber nicht nur Wiebke wirft das Finale aus der Bahn. Auch bei Daniela und Lisa fließen ein paar Tränchen. Beide hatten zuletzt eine handfeste Krise mit ihren Ehemännern – ob sie wohl die Scheidung wollen? Welche Paare weiterhin durchhalten und welche sich trennen, erfahren die Zuschauer allerdings erst am kommenden Mittwoch.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 4. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Norbert und Wiebke in Folge vier von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Daniela, Kandidatin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Lisa

