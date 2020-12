Entspannt die Füße hochlegen – nicht mit Emma Roberts (29)! Schon seit Tagen fiebern die Fans der Schauspielerin der Geburt ihres ersten Kindes entgegen. Schließlich ist die 29-Jährige mittlerweile hochschwanger und Paparazzi-Aufnahmen zeigen die werdende Mama immer wieder mit einem kugelrunden Babybauch. Gerüchten zufolge soll der Knirps sogar noch vor Weihnachten das Licht der Welt erblicken. Doch bevor es so weit ist, erwischten Fotografen Emma nun erneut beim Schlendern durch die Stadt.

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 29-Jährige bei einem Spaziergang durch Los Angeles. Ihre große Babykugel hüllte sie dabei in einen bequemen Jumpsuit und kombinierte dazu eine gemütliche beigefarbene Strickjacke. Das Outfit rundete Emma mit flachen Ballerinas mit Leo-Print und einer coolen Sonnenbrille ab. Eventuell ist es sogar das vorerst letzte Mal, dass man die Blondine in anderen Umständen sieht, denn angeblich soll der errechnete Geburtstermin schon sehr bald sein.

"Emma wird in den nächsten Tagen ihr Baby bekommen", erklärte ein Insider kürzlich gegenüber US Weekly. Damit soll ihr und Garrett Hedlunds (36) Sohnemann tatsächlich noch vor den Feiertagen zur Welt kommen – und das ist wohl ganz in Emmas Sinne. "Der letzte Monat der Schwangerschaft war für Emma sehr unangenehm, aber Garrett hat sich großartig um sie gekümmert", wurde die Quelle weiter zitiert.

Instagram / emmaroberts Emma Roberts im Oktober 2020

Instagram / emmaroberts Schauspielerin Emma Roberts

Instagram / emmaroberts Garrett Hedlund und Emma Roberts

