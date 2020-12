Justin Bieber (26) wird schon bald wieder live zu sehen sein! Im zarten Alter von 14 Jahren wurde der Sänger einst entdeckt und brachte ein Jahr später seine Debüt-Single "One Time" heraus. Heute ist Justin ein gefeierter Superstar – 2017 reiste er beispielsweise für seine Welttournee um den Globus. Vor einigen Jahren folgte dann eine regelrechte Schocknachricht für die Fans: Justin legte aus psychischen Gründen eine Pause ein! Doch jetzt wurde bekannt, dass er schon bald wieder auf die Bühne zurückkehren wird.

Nach einem Bericht von People wird Justin in einem Livestream in der Silvesternacht zu sehen sein. Unter dem Titel "T-Mobile Presents New Year's Eve Live with Justin Bieber" veranstaltet der Sänger dann sein erstes Live-Event seit dem Jahr 2017. "Ich arbeite schon länger mit T-Mobile zusammen [...] und wir arbeiten an einigen Überraschungen für diese Nacht", erklärte Justin dazu und ergänzte: "Ich kann es kaum abwarten – vor allem 2020 zu verabschieden."

Für ungefähr 20 Euro können sich die Fans einen Zugang kaufen und ihrem Star aus dem Wohnzimmer beim Performen zuschauen. Das Konzert startet am 31. Dezember um 19:15 Uhr und soll bis in die Morgenstunden des neuen Jahres andauern.

