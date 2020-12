Milo Moiré stellt ihren stählernen Körper erneut zur Schau! Die Schweizer Künstlerin wurde einer breiteren Öffentlichkeit im Jahr 2017 durch Teilnahme an der fünften Staffel von Promi Big Brother bekannt. In der Show erreichte sie den zweiten Platz. In ihrer Kunst fokussiert sich Milo vor allem auf die Präsentation ihres nackten Körpers. Jetzt ließ sich komplett nackt für ihren Kalender ablichten!

Milos jährlich erscheinender Fotokalender entstand dieses Jahr in Mexiko. In zwölf Bildern ließ sich die Performance-Künstlerin von ihrer erotischen Seite ablichten. Als großer Fan der mexikanischen Malerin Frida Kahlo (✝47) habe Milo unbedingt mal das Heimatland ihres Idols bereisen wollen, erklärte sie gegenüber Bild. "Ich wollte mich von der lebensfrohen mexikanischen Kultur künstlerisch inspirieren lassen", gab sie weiterhin an.

Der Bildband trägt den Namen "Casa Tequila". Doch wie kam Milo auf den Titel? Die Schweizerin machte keinen Hehl draus, dass sie sich die Zeit in ihrem Haus in Mexiko auf ganz besondere Weise vertrieb. "Wir haben Parties gefeiert – Sex-Orgien sozusagen", gab die Brünette zu verstehen. Dabei habe sie ihre Gäste immer mit Tequila versorgt. "Die Leute sagten dann: 'Hey lass uns zu Milo gehen, in die Casa Tequila'", erläuterte Milo den Namen ihres Kalenders.

Getty Images Milo Moiré beim "Promi Big Brother"-Finale im August 2017

ActionPress Milo Moiré bei der Mix up Art Vernissage von Sky Arts in München

Instagram / milomoire Milo Moiré, Juli 2017

