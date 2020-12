Karrieretechnisch könnte das Jahr 2020 für Stevie Nicks (72) wohl kaum besser laufen. Die Fleetwood-Mac-Sängerin veröffentlichte gerade erst den Dokumentarfilm "24 Karat Gold: The Movie", in dem es um ihre gleichnamige Tournee aus dem Jahr 2017 geht. Außerdem ist ihr Fleetwood-Mac-Song "Dreams" dank eines viralen TikTok-Videos zum ersten Mal seit 1977 wieder in den Charts. Jetzt kann Stevie einen weiteren Geschäftserfolg verbuchen: Sie hat den Großteil ihrer Song-Rechte für satte 100 Millionen US-Dollar – also etwa 83 Millionen Euro – verkauft!

Wie das Wall Street Journal berichtet, hat die 72-Jährige diesen Hammer-Deal mit dem Musikverlag Primary Wave abgeschlossen. Demnach besitzt die Firma jetzt 80 Prozent der Rechte an Stevies Musikkatalog. Dazu gehören unter anderem Klassiker wie "Edge of Seventeen", "Landslide" oder "Rhiannon". Außerdem hat Primary Wave sich die Rechte an Stevies Namen und Bild gesichert.

Stevie ist aber nicht die einzige Musikerin, die sich in den vergangenen Tagen von ihren Song-Rechten getrennt hat. Auch Bob Dylan (79) hat die Rechte an seinem gesamten musikalischen Lebenswerk veräußert. Er bekam dafür sogar über 300 Millionen Dollar, umgerechnet also etwa 250 Millionen Euro.

Anzeige

Getty Images Mike Campbell, John McVie, Stevie Nicks, Christine McVie und Mick Fleetwood im März 2019 in New York

Anzeige

Getty Images Stevie Nicks bei der Premiere von "The Book of Henry"

Anzeige

Getty Images Bob Dylan bei den Critics' Choice Movie Awards, 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de