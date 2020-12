Katy Perrys (36) Tochter ist für den Winter jetzt bestens ausgestattet! Vor wenigen Monaten wurden die Sängerin und ihr Mann Orlando Bloom (43) zum ersten Mal Eltern – und seitdem hält die kleine Daisy Dove Bloom die beiden ordentlich auf Trab. Viele Promi-Kollegen gratulierten dem Paar fleißig zur Geburt und überhäuften es mit Präsenten. Jetzt zog Sängerin Ariana Grande (27) nach und machte der Kleinen ein putziges Geschenk.

In ihrer Instagram-Story zeigte Katy, was Ariana ihrer Tochter schenkte: Einen weißen Schneeanzug der Marke Givenchy. Dazu schrieb Ariana auf eine Karte: "Katy und Orlando, alles Gute! Ich bewundere euch zwei. Alles Liebe, Ariana!" Zuvor hatte bereits Sängerin Taylor Swift (30) der kleinen Familie ein Präsent zukommen lassen. Sie schenkte der kleinen Daisy eine handgestrickte, rosafarbene Decke. Dazu schrieb Katy in einem Instagram-Post: "Ich hoffe, die wird sie [Daisy] jahrelang mit sich herumtragen, auch wenn sie nur noch ein Fetzen ist, den sie als Teenager in ihrer Jackentasche trägt."

Wie glücklich Katy in ihrer neuen Mutterrolle ist, zeigte sie erst kürzlich im Netz. Die Musikerin teilte auf Instagram Fotos, auf denen sie in einem gold schimmernden, schulterfreien Kleid in die Kamera strahlt. Mit der Bildunterschrift "Mutter" machte Katy deutlich, wie sehr ihr die neue Rolle gefällt – und die Fans zeigten sich in der Kommentarspalte begeistert.

Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom

Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de