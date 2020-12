Katy Perry (36) ist das Familienglück buchstäblich ins Gesicht geschrieben! Im vergangenen März hatte die Sängerin im Musikvideo zu ihrem Song "Never Worn White" ihre erste Schwangerschaft enthüllt – und vor wenigen Monaten war es dann endlich so weit: Im August erblickte ihre und Orlando Blooms Tochter Daisy das Licht der Welt! Wie stolz die Kleine ihre Eltern seitdem macht, bewies Katy jetzt in einem aktuellen Post!

Am Montag teilte die Musikerin mehrere Bilder auf Instagram, auf denen ihr die Zufriedenheit deutlich anzusehen ist: Auf den Fotos strahlt sie mit ihrem gold schimmernden, schulterfreien Kleid um die Wette. "Mutter", schrieb die Blondine schlicht zu den Schnappschüssen und drückte unmissverständlich mit einem Herzchen-Emoji aus, wie sehr ihr die neue Familienrolle gefällt.

Katys gute Laune scheint sich auch auf ihre Fans zu übertragen – die hören in der Kommentarspalte nämlich gar nicht auf, von der 36-Jährigen zu schwärmen: "Was für eine Augenweide! Du siehst toll aus!", schrieb ein Follower – ein anderer schien durch Katys Outfit wohl an das antike Griechenland zu denken: "Du siehst wirklich aus wie eine Göttin!"

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

Getty Images Musikerin Katy Perry, 2019

