Ein Traum für die Kids der 90er wird endlich wahr! Die wohl bekanntesten Künstler dieser Zeit, die Backstreet Boys und Britney Spears (39), haben nun langersehnte News für ihre Fans von damals. Mit ihren Hits wie "I Want It That Way" und "Baby One More Time" zogen sie Millionen von Menschen in ihren Bann, die ihnen bis heute treu geblieben sind. Umso mehr werden sich die Fans über diese Nachricht der Berühmtheiten freuen: Die Boyband und die Sängerin haben einen gemeinsamen Song aufgenommen!

Die Band postete am Freitag folgende Worte auf ihrem offiziellen Instagram-Account: "Seit über 20 Jahren fragen uns die Leute nach dieser Kollaboration... und heute ist es endlich so weit!". "Matches" ist der Titel des Tracks, den auch Britney auf ihrem Profil promotete: "'Matches' featuring meinen Freunden den Backstreet Boys ist jetzt raus!!! Ich bin so aufgeregt zu hören, wie ihr unseren gemeinsamen Song findet!'", schrieb die Blondine unter ihrem Beitrag. Daraufhin rasteten beide Communitys vor Freude aus: "Meine König und meine Königin haben gerade die Kollaboration des Jahrhunderts veröffentlicht", und "Ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet", hieß es in den zahlreichen Kommentaren zu dem neuen Track.

Während sich die Mehrheit über den Song freute, fanden ein paar Follower den Zeitpunkt des Releases eher unpassend. "Ich liebe die Backstreet Boys und Britney, aber ich kann das Lied nicht kaufen, bis sie nicht frei ist", schrieb ein User im Internet. Denn kürzlich kamen Spekulationen auf, dass die 39-Jährige unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (68) leiden soll, da er jegliche Entscheidungen bezüglich ihrer Karriere für sie treffe. Die Fans starteten sogar die sogenannte #FreeBritney-Bewegung.

Getty Images Britney Spears bei den MTV Video Music Awards im Jahr 2000

Getty Images Backstreet Boys in Las Vegas

RS-Jack/x17online.com/ActionPress Jamie und Britney Spears in Calabasas, April 2013

