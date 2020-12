Bitte, wer küsst sich? Erst von ein paar Monaten endete die vierte Staffel von Riverdale. Seitdem sickern allmählich mehr und mehr Infos durch, wie es mit der Clique rund um Archie (KJ Apa, 23), Betty (Lili Reinhart, 24), Jughead (Cole Sprouse, 28) und Veronica (Camila Mendes, 26) weitergeht. Unter anderem ist schon bekannt, dass es in der fünften Season einen großen Zeitsprung geben wird. Jetzt erschien auch endlich der erste Trailer der neuen Staffel – und der hält eine gewaltige Überraschung bereit!

+++Achtung, Spoiler!+++

Der erste einminütige Vorgeschmack auf die neuen "Riverdale"-Folgen verspricht, dass so einiges passieren wird. Der wahrscheinlich größte Knüller in der Promo: Betty und Archie knutschen miteinander! Und nicht nur das – es wird angedeutet, dass sie eine Affäre haben, da seine Freundin Veronica direkt nach der Kuss-Sequenz zu einer unbekannten Person sagt: "Ich glaube, zwischen den beiden läuft etwas." Außerdem sind Szenen des Abschlussballs und ein blutüberströmter Archie zu sehen, der nicht weiß, ob er auf der Party erscheinen soll.

Was diese Bilder genau zu bedeuten haben, das erfahren die Zuschauer in den Vereinigten Staaten am 20. Januar 2021. Wenn Netflix seinem Muster der vergangenen Jahre treu bleibt, dann sind neuen "Riverdale"-Episoden nur einen Tag nach der US-Premiere in Deutschland zum Streamen verfügbar.

Netflix/Bettina Strauss Archie (KJ Apa) in "Riverdale"

Getty Images KJ Apa und Lili Reinhart auf der Comic-Con in NYC im Oktober 2018

Netflix Betty (Lili Reinhart) in "Riverdale"

