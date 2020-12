Kim Kardashian (40) muss einen schweren Rückschlag verdauen. Die Influencerin verkündete im vergangenen Jahr, dass sie später als Anwältin arbeiten wolle und Reformen im Strafvollzug anstrebe. In diesem Rahmen setzt sich die Reality-TV-Beauty für Gefängnisinsassen ein und erwirkte bereits einige vorzeitige Freilassungen. Auch für den zu Tode verurteilten Mörder Brandon Bernard engagierte sie sich – doch erfolglos. Der 40-Jährige wurde am vergangenen Donnerstag hingerichtet. Nun äußert sich Kim dazu mit emotionalen Zeilen im Netz.

"Ich bin gerade so durcheinander. Sie haben Brandon umgebracht", schreibt die US-Amerikanerin am Freitag auf Twitter. Kurz vor dessen Tod habe sie noch einmal mit seinem Anwalt gesprochen – dieser habe ihr gesagt: "'Bernard sagte, er liebt dich und will sich noch mal bei dir bedanken.'" Sie behalte den Verstorbenen als wunderbaren Menschen in Erinnerung und sei sich sicher, dass er diese Erde mit dem Wissen verlassen habe, dass er unterstützt und geliebt worden sei.

"Wichtig ist vor allem, dass es ihm leidtut. Es tut ihm sehr leid, dass er andere Menschen verletzt hat", erklärt die 39-Jährige. 1999 war der Familienvater im Alter von 18 Jahren an einem Raubüberfall beteiligt gewesen, bei dem zwei Menschen getötet worden waren. Kim hatte zusammen mit Bernards Anwälten versucht, seine Todesstrafe in eine lebenslange Haftstrafe umzuwandeln. Kurz vor der Hinrichtung hatte sie sogar an den US-Präsidenten Donald Trump (74) appelliert, die Todesstrafe abzuwenden – doch ohne Erfolg.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei den E! People's Choice Awards 2019

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian bei der Feier zu ihrem 40. Geburtstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de