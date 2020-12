Leni Klum tritt in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter! Gemeinsam mit Heidi Klum (47) wagte die 16-Jährige jetzt den Schritt in die Öffentlichkeit, nachdem ihre Mama in der Vergangenheit immer sehr akribisch darauf geachtet hatte, die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen. Für sein Model-Debüt posierte der Teenager gemeinsam mit der Germany's next Topmodel-Jurorin für die deutsche Ausgabe der Vogue. Im Netz richtete Heidi unter dem Cover-Foto der beiden ein paar rührende Zeilen an ihre Älteste und verriet, dass Leni es nicht immer leicht im Leben hatte!

"Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, meine Tochter zu sein. Du hattest nie die Möglichkeit 'normal' aufzuwachsen. Aber was ist schon normal? Mit drei verschiedenen Daddys groß zu werden wahrscheinlich auch nicht", resümierte die Moderatorin die Kindheit ihrer mittlerweile fast erwachsenen Tochter auf Instagram. Leni stammt aus einer einjährigen Beziehung zwischen Sportmanager Flavio Briatore (70) und dem hübschen Topmodel. 2005 verliebte sich das TV-Gesicht schließlich in Seal (57), den Vater von Henry (15), Johan (14) und Lou (11). Vier Jahre später adoptierte der Sänger Ziehtochter Leni sogar. 2012 gab das Paar allerdings seine Trennung bekannt. Es folgte eine Romanze mit dem Kunsthändler Vito Schnabel (34), aber erst mit Tom Kaulitz (31) traute sich die 47-Jährige im vergangenen Jahr wieder vor den Traualtar.

Doch schlecht seien die wechselnden Vaterfiguren für Leni nicht gewesen, verriet Heidi in dem Post weiter. "Du bist eine selbstbewusste junge Frau, die für ihre Ziele kämpft und noch viel wichtiger: Du bist ein ganz toller Mensch mit dem Herz am richtigen Fleck", schrieb sie sichtlich stolz über ihren nun flügge werdenden Nachwuchs.

Heidi Klum und Leni Klum im November 2020

Heidi Klum am GNTM-Set

Leni, Heidi und Erna Klum im November 2020

