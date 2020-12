Mrs. Bella (28) überrascht ihre Fans mit einem neuen Look! Für gewöhnlich zeigt sich die Influencerin sowohl im Netz als auch in der Öffentlichkeit mit heller Haarpracht. Dabei präsentierte die YouTuberin ihre Wallemähne schon in diversen Nuancen: Von superblond über einen goldenen Schimmer bis hin zu aschblonden Strähnchen. Jetzt hat die Web-Bekanntheit allerdings eine große Veränderung gewagt: Bella hat nun braune Haare!

"Ich hab's getan", lauten Bellas Worte in einem aktuellen TikTok-Clip. Während die Make-up-Expertin in einem Moment noch darüber nachdachte, sich tatsächlich die Haare zu färben, ist es im nächsten Moment schon geschehen: Ihre Frise erstrahlt in einem sanften Schokobraun. Mit dem Ergebnis des Friseurbesuchs könnte Bella offensichtlich kaum zufriedener sein. "Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich finde es so eigentlich perfekt", schwärmte sie in ihrer Instagram-Story.

Doch nicht nur Bella scheint von ihrer neuen Frisur fasziniert zu sein – auch ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen. Unter den zahlreichen Kommentaren finden sich auch einige Promis wieder. So kommentierte Bellas Netz-Kollegin Dagi Bee (26) die erste Aufnahme mit braunen Haaren mit den Worten: "Oh mein Gott, wie geil!" Und auch Paola Maria (27) ist angetan, wie sie mit einem Herzchen-Emoji ausdrückte.

Instagram / mrsbella Mrs. Bella im Dezember 2020

Instagram / mrsbella Mrs. Bella, YouTuberin

Instagram / mrsbella Mrs. Bella, Webstar

