Mit dieser Aufnahme bringt Mrs. Bella (27) die Herzen ihrer Fans definitiv zum Höherschlagen! Dass die erfolgreiche YouTuberin mit Lidschatten, Contouring-Palette und Lippenstiften bestens umgehen kann, ist für ihre Fans schon lange kein Geheimnis mehr. Doch auch der durchtrainierte Körper der Blondine kann sich definitiv sehen lassen. Jetzt beglückt die Make-up-Queen ihre Community mit neuen Schnappschüssen: Bella posiert sexy im roten Bikini!

Via Instagram präsentiert Bella jetzt zwei Bilder, mit denen sie einigen ihrer Follower offenbar ordentlich den Kopf verdreht: In knapper Bademode und einem Softdrink in der Hand genießt die Düsseldorferin das sommerliche Wetter auf ihrer Outdoor-Couch in vollen Zügen. Für diesen freizügigen Anblick erntet die 27-Jährige prompt einige Komplimente: "Wow, du Schönheit!" und "Sooo schön!" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Dabei scheint Bella momentan den Traum vieler ihrer Zuschauer zu leben: Denn falls die Temperaturen noch weiter ansteigen, gönnt sich die Netz-Bekanntheit einfach eine kleine Abkühlung in ihrem eigenen Whirlpool! Sogar YouTube-Kollegin Kisu (28) gibt neidisch zu: "Okay goals!"

Instagram / mrsbella Mrs. Bella, Webstar

Instagram / mrsbella Mrs. Bella, YouTuberin

Instagram / mrsbella Mrs. Bella, Make-up-Expertin

