Diese Pop-Ikone interpretiert Weihnachten mal ganz anders! Gwen Stefani (51) ist seit Jahren supererfolgreich im Musikbusiness unterwegs. Doch auch abseits der Bühne ist die ehemalige No Doubt-Frontfrau eine absolute Rampensau – denn: Die Sängerin stylt sich in ihrer Freizeit ebenfalls gern extravagant. Vor allem ihr aktuelles Outfit hat es in sich: Gwen schlenderte nun in einem weihnachtlichen Overall durch die kalifornischen Straßen, der ausgefallener kaum sein könnte!

Paparazzi erwischten die 51-Jährige vor wenigen Tagen in Santa Monica. Auf dem Weg in ein Studio trug die Beauty eine äußerst auffällige Latzhose, die mit kunterbunten Weihnachtsmotiven bedruckt war. Doch wer jetzt denkt, dass die Verlobte von Blake Shelton (44) dafür tief in die Tasche greifen musste, der irrt sich: Für gerade einmal 23 Dollar (umgerechnet etwa 18 Euro) können Fans den Look im US-amerikanischen Discounter Target nachkaufen.

Gwen kann aber auch deutlich modebewusster – und genau das weiß auch ihre Community. Im vergangenen Jahr wurde die Styling-Queen nämlich bei den People's Choice Awards zur "Fashion Icon" – zu Deutsch: Mode-Ikone – gekürt. "Ich bin so dankbar, dass ich diese Auszeichnung erhalten habe und mich weiterhin von denen inspirieren lassen kann, die sich von anderen abheben und ihren einzigartigen Stil und ihre Individualität schätzen", hatte sie anschließend gegenüber E! News betont.

Snorlax/Marksman/MEGA Gwen Stefani im Dezember 2020

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani, Sänger

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

