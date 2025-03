Scheidungssong: Ehe-Aus bei Gwen Stefani und Blake Shelton?

Das Musiker-Ehepaar Gwen Stefani (55) und Blake Shelton (48) hat kürzlich einen neuen Song veröffentlicht – dabei handelt es sich ausgerechnet um einen Trennungssong. Das Stück sorgt bei Fans und Medien für Ehe-Spekulationen. In einem Interview mit Access Hollywood stellte Country-Star Blake jedoch klar: "Es spiegelt wirklich nicht wider, wo Gwen und ich in unserer Beziehung stehen – hoffe ich."

Blake erklärte im Interview weiter: "Es ist ein Trennungslied, in dem es darum geht, dass man sich trennt und trotzdem versucht, zusammen zu sein." Er betonte, dass der Song eine Herausforderung für beide Sänger gewesen sei, insbesondere stimmlich. Es sei für ihn und Gwen jedoch trotzdem eine Freude gewesen, an dem Song zu arbeiten. Genau darum gehe es derzeit in ihrer Karriere: Musik zu machen, die sie begeistert, und den Rest einfach auf sich zukommen zu lassen.

Gwen und Blake lernten sich 2014 in einer recht turbulenten Zeit kennen. Beide hatten gerade eine Ehe hinter sich. Gwen ließ sich von Gavin Rossdale (59) scheiden, mit dem sie drei Söhne hat, während Blake sich von Miranda Lambert (41) getrennt hatte. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2021 treten Gwen und Blake immer wieder gemeinsam auf. Bereits 2016 hatten sie mit dem Song "Go Ahead and Break My Heart" einen Einblick in ihre Liebesgeschichte gegeben.

