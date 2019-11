Was für ein Bling-Bling-Auftritt von Gwen Stefani (50)! Die No Doubt-Frontfrau ist eine absolute Stil-Ikone und sorgt mit ihren auffälligen Looks immer wieder für staunende Blicke. Bei den diesjährigen People's Choice Awards im Oktober wurde die Musikerin deshalb sogar zum Fashion Icon gekürt. Nun machte sie diesem Titel mal wieder alle Ehre – und rockte das Rockefeller Center in New York als funkelnder Nussknacker.

Beim Anblick dieser Fotos kommt Weihnachtsstimmung auf! Gwen leitete am Donnerstag die alljährliche Beleuchtungszeremonie des Tannenbaumes ein und performte neben dem Weihnachtsklassiker "White Christmas" auch ihren eigenen Xmas-Song "You Make It Feel Like Christmas" aus dem Jahr 2017. Bei ihrem Auftritt trugen die The Voice-Jurorin und ihre Tänzerinnen Outfits, die von dem russischen Ballett "Der Nussknacker" inspiriert waren. Gwen war in einen kurzen, rot-goldenen Pailletten-Einteiler mit Mesh-Details geschlüpft und trug dazu Overknee-Stiefel, die von Glitter überzogen waren. Ihre klassisch rot geschminkten Lippen und ihr glatter Pferdeschwanz machten den sexy Look perfekt.

Für die Performance ihrer Hits "Hollaback Girl" und "Sweet Escape" warf die Dreifach-Mutter sich schließlich in einen weiteren Glitzer-Fummel. In ihrer, mit silbernen Strasssteinen besetzten Jacke und passenden Stiefeln machte sie den rund 50.000 Lichtern an dem 20 Meter hohen Weihnachtsbaum definitiv Konkurrenz. Wie gefallen euch die Looks? Nehmt an unserer Umfrage teil.

