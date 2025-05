Blake Shelton schwärmt von Gwen Stefanis Kochkünsten

Blake Shelton (48) hat kürzlich in einem Podcast aus dem Nähkästchen geplaudert und dabei die Kochkünste seiner Frau Gwen Stefani (55) in den höchsten Tönen gelobt. In der Episode des "Country Heat Weekly"-Podcasts am 15. Mai verriet der Country-Sänger, dass Gwen meistens am Herd steht und vor allem mit italienischer Küche überzeugt. "Mann, sie ist wirklich gut in allem, was italienisch ist. Aber mein Favorit ist wahrscheinlich Lasagne", sagte Blake begeistert. Besonders beeindruckt ihn, wie viel Hingabe Gwen in das Gericht steckt: "Das ist eines der Dinge, für die sie den ganzen Tag braucht." Blake fügte hinzu, dass er das für den Rest seines Lebens essen könne.

Die Liebe zum Kochen scheint die beiden besonders zu verbinden. Blake berichtet weiter, dass Gwen nicht nur Lasagne, sondern auch hausgemachte Pizza meisterhaft zubereitet – vom Teig bis zum Backen im Pizzaholzofen wird alles selbst gemacht. Auch an Feiertagen wie Thanksgiving spielt Essen im Hause Shelton-Stefani eine große Rolle. "Sag niemals nein zu irgendeiner Art von Essen", erklärte Blake bereits zuvor gegenüber dem People Magazine. Ein weiteres Highlight verriet er mit einem ungewöhnlichen Tipp für Reste: Er macht aus dem Thanksgiving-Stuffing Waffeln im Waffeleisen.

Das Musikerpaar, das seit 2015 zusammen ist und 2021 den Bund fürs Leben schloss, scheint nicht nur kulinarisch perfekt zu harmonieren. Während Blake für seine bodenständige Art bekannt ist, zeigt sich Gwen kreativ und detailverliebt – Eigenschaften, die auch in ihrer Küche zur Geltung kommen. Ihre gemeinsamen Feiertage verbringen sie oft mit Gwens Söhnen Kingston, Zuma und Apollo, wodurch ihr Familienleben noch lebhafter wird. Die Leidenschaft für gutes Essen und kreative Ideen verbindet die Patchwork-Familie offenbar besonders stark.

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton, Musiker

Getty Images Gwen Stefani mit Blake Shelton und ihren Kids Kingston, Apollo und Zuma (von l. nach r.)

