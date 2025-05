Das ist das Liebesgeheimnis von Gwen Stefani und ihrem Blake

Blake Shelton (48) und Gwen Stefani (55) feiern im Sommer 2025 ihr zehntes Jubiläum als Paar. Die Musiker lernten sich ursprünglich 2014 als Coaches bei The Voice kennen und befanden sich damals noch in anderen Ehen. Nach ihren Trennungen fanden sie zueinander und machten ihre Beziehung im November 2015 offiziell. 2021 folgte die romantische Hochzeit auf Blakes Ranch in Oklahoma. Inzwischen machen sie sogar beruflich gemeinsame Sache: 2025 erscheint ein Duett der Stars auf Blakes neuem Album "For Recreational Use Only". Gegenüber dem Magazin People verriet der Country-Star: "Ich habe das Gefühl, dass das vielleicht das Geheimnis unseres Glücks ist – dass sich immer noch alles genauso aufregend, neu und glücklich anfühlt."

Für beide ist das gemeinsame Songschreiben längst zur Herzensangelegenheit geworden. Der 48-Jährige gab jedoch zu: "Gwen ist viel akribischer, was die Texte angeht. Für sie ist es wichtig, sich in jedem Lied, das sie singt, wiederzuerkennen." Das Pärchen genießt zusammen besonders gerne die entspannte Zeit zu Hause, in der sie monatelang an neuen Songs tüfteln, bevor es überhaupt ins Studio geht. Für den Sommer haben sich Blake und seine Ehefrau keine großen Termine vorgenommen, um möglichst viel Zeit mit Gwens drei Söhnen Kingston, Zuma und Apollo zu verbringen. Die Familie steht für die zwei Turteltauben also nach wie vor an erster Stelle – noch weit vor ihren Karrieren.

Erst kürzlich kamen Gerüchte über eine mögliche Ehekrise des Traumpaares auf. Grund dafür war der neue gemeinsame Song, der überraschenderweise eine Trennung zum Thema hat. In den sozialen Medien wurde daraufhin heftig über den Beziehungsstatus der beiden spekuliert. Doch der Künstler räumte vor Kurzem in einem Interview mit Access Hollywood mit den Spekulationen auf. "Es spiegelt wirklich nicht wider, wo Gwen und ich in unserer Beziehung stehen – hoffe ich", stellte Blake öffentlich klar.

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton, Musiker

