Gwen Stefani sieht auf Fotos aus wie Marilyn Monroe

Gwen Stefani (55) hat ihre Fans mit einem Hauch von Old-Hollywood-Glamour verzaubert. Auf Instagram teilte die Sängerin mehrere Throwback-Bilder, die anlässlich ihres Studioalbums "This Is What the Truth Feels Like" vor neun Jahren entstanden sind. Auf den Schwarz-Weiß-Aufnahmen erinnert Gwen in einem langen, schwarzen Rollkragenpullover und karierten Caprihosen stark an Hollywood-Ikone Marilyn Monroe (✝36). Mit voluminöser Bob-Frisur und dezenter, aber eleganter Schminke muss man zweimal hinschauen, ob es sich nicht doch um die legendäre Schauspielerin handelt.

Die Bilder rufen unweigerlich Erinnerungen an ein ikonisches Foto von Marilyn aus dem Jahr 1953 hervor, das vom Fotografen Alfred Eisenstaedt in ihrem Haus in Brentwood aufgenommen wurde. Besonders auf einem der Schnappschüsse, auf dem Gwen mit einem Buch auf einer Couch entspannt, scheint die Ähnlichkeit zur goldenen Ära Hollywoods fast verblüffend. Fans zeigten sich begeistert und kommentierten kollektiv die nostalgische Anmut der Fotos. Neben vergangenheitsverliebter Begeisterung lobten auch viele erneut Gwens Album, das damals in den Billboard-Charts Platz eins erreicht hatte.

Vor einiger Zeit versetzte die Sängerin ihre Fans schon einmal in blankes Staunen – und zwar mit ihrem jugendlichen Aussehen. Obwohl Gwen mittlerweile 55 Jahre alt ist, sind in ihrem Gesicht kaum Fältchen zu erkennen. Unter ihren Beiträgen auf Instagram kommentierten ihre Bewunderer ihr zeitloses Aussehen voller Begeisterung. "Du siehst aus wie 21. Wow" und "Schöne Gwen, du siehst zeitlos aus" lauteten nur einige der Fan-Kommentare. Dass sie für ihren Look etwas nachgeholfen hat, ist denkbar – öffentlich zugegeben hat sie es bisher jedoch nicht.

Getty Images Marilyn Monroe im Jahr 1954

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani im Dezember 2024

