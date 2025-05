Blake Shelton ist stolz: Stiefsöhne wollen auch Musik machen

Blake Shelton (48) hat in einem Interview einen Einblick in das Leben mit den drei Söhnen seiner Frau Gwen Stefani (55) gegeben und dabei stolz über die musikalischen Entwicklungen seiner Stiefsöhne gesprochen. Kingston, Zuma und Apollo haben in den letzten Jahren immer wieder die Bühne in Blakes Bar Ole Red in Oklahoma betreten – und das offenbar mit wachsendem Selbstvertrauen. Während Kingston bei seinem Auftritt bereits rockige Töne anschlug, zieht es Zuma deutlich häufiger in die Country-Ecke. "Er hat sich voll und ganz der Countrymusik verschrieben", berichtete Blake begeistert gegenüber PEOPLE.

Auch mit ihrer Bühnenpräsenz scheinen die Brüder zu glänzen: "Wenn sie oben stehen, hat man das Gefühl, sie machen das schon seit zehn Jahren", schwärmte Blake. Kein Wunder, schließlich sind beide Söhne von Gwen Stefani und Gavin Rossdale (59), dem Frontmann der Band Bush – Musik und die große Bühne begleiten sie seit frühester Kindheit. Trotz der unterschiedlichen musikalischen Ausrichtungen gibt es von Blake jedoch keine Genre-Grenzen: Er freut sich "über jede Art von Musik, die die Jungs glücklich macht".

Für die Patchwork-Familie scheint es mittlerweile erstaunlich harmonisch zu laufen – obwohl anfangs alles andere als klar war, dass zwischen Blake und Gwen tatsächlich eine große Liebesgeschichte entstehen würde. Gwen hatte zunächst große Zweifel an einer gemeinsamen Zukunft mit Blake. Inzwischen haben jedoch nicht nur Gwen und Blake zueinandergefunden – auch das Familienleben mit Ex-Mann Gavin Rossdale scheint zu funktionieren. Besonders auffällig ist aber das enge Verhältnis zwischen Blake und den Jungs, das von Musik und vielen kleinen Alltagserlebnissen geprägt ist. Ob gemeinsame Fahrten im Truck oder die Unterstützung bei den ersten eigenen Songs – Blake nimmt seine Rolle als Vaterfigur ernst und gibt gerne ein Stückchen Country-Feeling weiter.

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton, Musiker

Getty Images Blake Shelton, Sänger

