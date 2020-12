Michael Wendler (48) hat schon wieder ganz schön tief in die Tasche gegriffen! Der Schlagerstar macht seiner Frau Laura Müller (20) momentan mit einem Luxus-Adventskalender jeden Tag aufs Neue eine Freude. Für fast jedes Türchen hat er bislang mehrere Hundert US-Dollar hingeblättert. Das Highlight war bislang eine Louis-Vuitton-Tasche für umgerechnet rund 1.900 Euro. An diesen Preis kommt der Inhalt des elften Türchens nah heran: Der Wendler hat seiner Laura eine weitere Designertasche geschenkt!

In ihrer Instagram-Story teilt Laura wie auch an den vorherigen Dezembertagen mehrere Clips, wie sie ihr Geschenk auspackt. Heute konnte sie eine rosafarbene Handtasche von Saint Laurent auswickeln – deren Ursprungspreis zwischen 2.400 und circa 2.600 US-Dollar, also umgerechnet rund 1.800 bis 1.900 Euro liegt. Im Netz wird das Designerstück inzwischen aber für deutlich weniger Geld angeboten. Meist liegt der Preis zwischen 1.200 und 1.500 US-Dollar, also 1.000 bis 1.200 Euro.

Lauras Freude über ihr neues Accessoire ist riesengroß. "Meine erste Saint-Laurent-Bag. Ich liebe sie", schreibt die 20-Jährige zu dem Unboxing. Sie hat sogar schon etwas, das sie zu ihrer neuen Handtasche kombinieren könnte: Erst gestern bekam sie Sandalen derselben Marke geschenkt.

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im März 2020 in Hürth

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müllers neue Tasche

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura

