Baby-Alarm bei Amira Pocher (28)? Im vergangenen Juni bestätigte die Moderatorin: Sie und ihr Mann Oliver Pocher (42) bekommen ein zweites Kind, nachdem 2019 bereits ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt kam. Das deutsche Promi-Paar verriet seinen Fans inzwischen sogar, dass es wieder einen Jungen bekommt. Jetzt gibt die baldige zweifache Mama ein Baby-Update und gibt dabei preis: Sie hatte bereits die ersten Wehen!

In ihrem Podcast "Die Pochers hier" sprechen Amira und Oli darüber, wie es der Beauty während ihrer zweiten Schwangerschaft aktuell geht. Die gebürtige Österreicherin verrät: Sie liegt inzwischen eigentlich nur noch, weil jede andere Position unbequem ist. Der Comedian plaudert sogar aus, dass sie vor ein paar Tagen dachten, dass Baby komme, weil die 28-Jährige so starke Schmerzen hatte. "Ich hatte sehr viele und regelmäßige Wehen. Ich wusste nicht genau, wie ich die einordnen soll und habe dann angefangen zu messen, in welchen Abständen sie kommen", erzählt die dunkelhaarige Schönheit. Sie stellte dann fest, dass sie alle sechs Minuten eintraten.

Insgesamt hielten die Wehen fast fünf Stunden an. Amira sagte daraufhin Oli Bescheid und meinte, dass sie nicht wüsste, was sie tun soll – er gab ihr nur als Antwort: "Alle sieben Minuten verliebt sich ein Single auf Parship, was soll ich jetzt machen?" Wie sie gesteht, brachte sie dieser Scherz zum Lachen – sei aber natürlich nicht das gewesen, was sie hören wollte.

Thomas Burg / ActionPress Oliver und Amira Pocher verkünden zweite Schwangerschaft

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Oktober 2020

Instagram / amirapocher Amira und Oliver Pocher

