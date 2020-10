Was für ein Geschlecht hat Oliver (42) und Amira Pochers (28) Baby? Erst im vergangenen Juni verkündete das Paar die frohe Botschaft: Es erwartet sein zweites Kind. Im Herbst 2019 wurden das Model und der Entertainer stolze Eltern eines kleinen Jungen. Ob der Sohnemann der gebürtigen Österreicherin nun eine Schwester oder einen Bruder bekommt, verrät sie unerwartet vor wenigen Stunden. Kind Nummer zwei wird wieder ein Sohn!

Im Podcast der beiden Die Pochers hier! plaudert Amira über ihre Schwangerschaft und dass sie unentwegt gefragt werde, was sie denn nun bekäme – einen weiteren Sohn oder eine Tochter. Weil sie die 28-Jährige es leid sei, ständig gelöchert zu werden, haben sie und Oli beschlossen, jetzt eine Antwort darauf zu geben. "Es ist wieder ein Junge. Ich freue mich sehr", enthüllt die baldige zweifache Mama, die schon im siebten Monat schwanger ist. Und dabei habe sie so sehr gehofft, ein Mädchen zu bekommen, aber das Leben sei eben "kein Wunschkonzert".

Der TV-Moderator scherzt daraufhin, dass sie einfach im nächsten Jahr versuchen können, eine Tochter zu zeugen. Diesen Vorschlag findet seine Göttergattin aber alles andere als witzig. "Vergiss es! Der meint das ernst, der will so lange weitermachen, bis wir ein Mädchen kriegen. Ich bin doch keine Fabrik", erzählt Amira ihrem Publikum. Denn sie träumt davon, in ein paar Jahren ihre Figur wiederzuhaben. Mal sehen, ob sie diesen Wunsch erfüllt bekommt.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Amira Pocher, August 2020

Instagram / amirapocher Amira Pocher im August 2020

Collage: Instagram / amirapocher ; Instagram / kimzarwell Collage: Amira, Oliver Pocher und Kim Zarwell

