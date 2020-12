Ob sie damit gerechnet hat? Seit wenigen Tagen ist bekannt, dass Bachelorette Melissa (25) ab sofort mit Jungunternehmer Leander Sacher (23) durchs Leben geht. Über Wochen hinweg lernte die einstige Junggesellin 20 Männer kennen, bis sie sich im Finale dann für den 23-Jährigen entschied – und so manchen Zuschauer mit ihrer Wahl überraschte. Doch nicht nur für das TV-Publikum war die Spannung vor der letzten Rosenvergabe hoch: Auch Melissas Mama wusste nicht, für wen sie sich entscheiden wird!

Das verriet die 25-Jährige nun auf Instagram. In ihrer Story postete sie ein süßes Pärchen-Pic mit ihrem neuen Lover. Ganz romantisch schlingt der Geschäftsführer einer Kosmetikfirma darauf seine Arme um die Influencerin. "Leander lernt jetzt meine Mami kennen. Sie wollte übrigens bis zum Finale nicht gespoilert werden", schrieb die Beauty zu ihrem Schnappschuss. Obwohl sich Melissa an den Rat ihrer Mutter hielt, bei der letzten Entscheidung auf ihr Herz zu hören, hatte diese also keine Ahnung vom Ausgang der Show!

Doch wie verlief das erste Treffen? Das schien tatsächlich ein voller Erfolg gewesen zu sein! Schließlich stießen die drei schon bei einer gemütlichen Runde Weißwein an, wie die TV-Schönheit ebenfalls in ihrer Story zeigte. Leander hat den Mama-Test also womöglich bestanden: Denn seine bessere Hälfte fügte dem kurzen Clip sogar ein 'Familie'-GIF hinzu.

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei TVNOW.

Instagram / melissadamilia Leander Sacher und Melissa auf Instagram

TVNOW / RTL Bachlorette Melissa Damilia liest den Brief ihrer Mutter

TVNOW Leander und Melissa bei "Die Bachelorette" 2020

