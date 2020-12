Chrissy Teigen (35) ist ein Social-Media-Star aus Leidenschaft! Das Model teilt auf zahlreichen Netzwerken liebend gern Beiträge: Ob Fotos ihrer beiden Kids Luna (4) und Miles (2) via Instagram oder kurze witzige Statements zu jeglichen gesellschaftlichen Themen bei Twitter – die Frau von John Legend (41) schmeißt mit Postings fast schon um sich. Doch nicht alle ihre Follower finden das so toll: Chrissy bekam jetzt harte Kritik für ihr Netz-Verhalten und wehrte sich prompt!

Via Twitter äußerte eine Userin kürzlich herbe Unzufriedenheit an den Tweets der zweifachen Mama: "Es ist offiziell. Ich folge dir auf Instagram und hier... Zuerst dachte ich, du hättest lustige, interessante Geschichten zu erzählen – aber jetzt merke ich, dass du einfach ALLES postest. Ich denke, ich entfolge beiden Kanälen!" Nachdem Chrissys Community sie in Schutz genommen hatte, mischte sich auch die 35-Jährige selbst ein: "Ich habe drei Tage nichts gepostet und dann sechs Dinge. LOL, du bist komisch und wütend!"

Tatsächlich waren die meisten Bewunderer von Chrissy zuletzt happy, dass die US-Amerikanerin ihre fröhliche Art wiedergefunden hatte. Schließlich erlebte sie erst im Oktober einen furchtbaren Schicksalsschlag: Nach mehreren Komplikationen erlitt die TV-Moderatorin eine Fehlgeburt und verlor ihren Sohn Jack etwa in der 20. Woche.

Anzeige

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen mit ihren Kindern Miles und Luna

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen, Model

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im Krankenhaus, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de