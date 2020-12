Könnte dieser Mann etwa Ludwig Heer (39) doch noch gefährlich werden? Bei Temptation Island V.I.P. standen die letzten Temptation-Dates an und Ludwigs Liebste Giulia Siegel (46) durfte sich auf einen Tag mit Single-Mann Tom freuen. Nach einer gemeinsamen Weinverkostung und einem Dinner kamen sich die beiden nicht nur verbal näher: Die Blondine ließ sich körperlich verwöhnen. Im Bett wurde Giulia von Tom massiert – wie Ludwig wohl darauf reagiert?

Nach dem romantischen Abendessen verzogen sich die Tochter von Ralph Siegel (75) und ihr Gegenüber in die Suite. Nachdem sie dort erst ein kleines Tänzchen hinlegten, lag Giulia danach mit freiem Oberkörper auf dem Bauch, während Tom sie nicht nur massierte. Er gab ihr auch immer wieder zärtliche Küsse auf den Rücken. Danach kuschelte sich die 46-Jährige an ihren Date-Partner. "Ich wünsche mir von Ludwig mehr Aufmerksamkeit. Wie Tom mich gestern massiert hat, das will ich auch zu Hause haben", zog sie am nächsten Tag ihr Fazit.

Beim letzten Lagerfeuer wird Ludwig mit diesen intimen Bildern konfrontiert – eine wirklich greifbare Reaktion bleibt aber aus. Stattdessen ergreift Giulia das Wort: "Ich will die Aufmerksamkeit, um die ich dich ein paar Mal gebeten habe. Ich will verführt werden, ich will ausgezogen werden, ich will ein Vorspiel. Ich will mehr Frau sein", stellt sie klar. "Sollst du alles haben", pflichtet Ludwig ihr nur bei und küsst sie auf den Mund.

